Arnhem loopt steeds meer warm voor bekerfinale

ARNHEM - De Arnhemse binnenstad wordt steeds meer geel en zwart. Na de vlaggetjes in het centrum worden nu ook enkele muren vlak bij de Blauwe Golven voorzien van een Vitesse-tintje. En dat alles voor de aanstaande bekerfinale.

Op een muur vlak bij het Roermondsplein is de arend van Vitesse artistiek getekend. De vogel houdt in zijn klauwen de KNVB-beker vast. Het is nog niet duidelijk wie de tekening gemaakt heeft.

Eerder deze maand werd het centrum van de Arnhemse stad behangen met gele en zwarte shirts. Eigenlijk om Vitesse te feliciteren met het 125-jarig bestaan, maar ook om alvast warm te lopen voor de wedstrijd tegen AZ op 30 april in De Kuip.

