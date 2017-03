'Miljoenen euro's naar ICT-systeem dat er al is'

Jetta Klijnsma. Foto: ANP

LEUTH - Met één druk op de knop zien welke voorzieningen er in een gemeente zijn voor kinderen die in armoede leven. Dat vindt staatssecretaris Jette Klijnsma een goed idee. Ze geeft vijf organisaties geld om zo'n systeem te ontwikkelen. Maar zo'n systeem is er al, zegt AMC Consultancy in Leuth.

Het bedrijf heeft samen met zo'n tien gemeenten een digitaal systeem voor kindpakketten ontwikkeld. AMCNEXXT wordt 3 april gepresenteerd. 'Waarom zou je het wiel twee keer willen uitvinden?', vraagt directeur Frank Maassen zich af. AMC heeft het systeem zelf betaald. Er kwam geen subsidie of overheidslening aan te pas, zegt Maassen. 'Dus dit is verstoring van de marktwerking.' 40 miljoen voor vijf organisaties Klijnsma maakte donderdag bekend dat ze 40 miljoen euro extra uittrekt voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Het geld gaat naar Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Die presenteerden samen een plan om kinderen die in armoede leven te bereiken en te helpen. Een deel van het geld is bedoeld voor een digitaal aanvraag- en registratiesysteem. Het gaat om zaken als een abonnement op een sportclub, een fiets, schoolbenodigdheden of geld voor een verjaardagsfeestje. Open brief Maassen roept Klijnsma in een open brief op af te zien van de subsidiëring van het systeem. Hij nodigt haar uit om op 3 april de nieuwe website van AMCNEXXT symbolisch in gebruik te nemen. 'Akkoord?' Zie ook: Open brief aan staatssecretaris