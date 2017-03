EDE - Op maandag 20 april worden zowel in Amersfoort als in Loosdrecht, Edese verzetsstrijders herdacht.

De zestien personen die herdacht worden, werden na afloop van een wapendropping in de nacht van 8 op 9 maart 1945 door de Duitsers gearresteerd. Tien van hen werden op 20 maart in Amersfoort gefusilleerd, de andere zes in Loosdrecht. De herdenking in Loosdrecht is om 13.30 uur. In Amersfoort zijn er zowel om 10.00 uur als om 10.45 een herdenkingen.