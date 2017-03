Chloor via het spoor in Gelderland

ARNHEM - Over de Betuweroute rijden vanaf deze week, tot eind april, treinen met chloor. AkzoNobel vervoert het chloor naar de productielocatie in de Botlek (Rotterdam), dat laten de veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid weten.

De route voor het vervoer van het chloor loopt vanuit Ibbenbüren in Duitsland via de Betuweroute naar Kijfhoek en vervolgens naar het Botlek gebied. Het gebruik van de Betuweroute is mogelijk omdat de transporteur een directe trein inzet. Daardoor worden dichtbevolkte gebieden vermeden. De Betuweroute is door extra veiligheidsmaatregelen ook geschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en ligt in Nederland grotendeels buiten bebouwde gebieden.

De Betuweroute loopt binnen Gelderland door de gemeenten Overbetuwe, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Buren, Geldermalsen, Lingewaal, Lingewaard, Rijnwaarden, Duiven en Zevenaar. Over de transporten zijn afspraken gemaakt tussen de AkzoNobel en de rijksoverheid. De veiligheidsregio's laten weten dat zij zijn voorbereid op mogelijke incidenten.