Dodelijk roeiongeluk komt zelden voor

HUISSEN - Een dodelijk roeiongeluk, zoals bij Huissen afgelopen zaterdag, is volgens de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) hoogst ongebruikelijk. 'Er gebeuren zelden ongelukken bij roeien', zegt voorzitter Rutger Arisz. Hij spreekt van 'een vreselijk ongeluk'.

Bij het ongeluk op de Nederrijn afgelopen weekeinde kwamen twee roeiers om. Eén roeier ligt nog buiten bewustzijn in het ziekenhuis. Twee anderen konden worden gered.

In 1994 was er ook een ernstig roeiongeluk. 'Dat was een ongeluk met een vergelijkbare boot op de Randmeren bij Zeewolde', zegt KNRB-voorzitter Rutger Arisz. Die boot is toen volgelopen. Een aantal mensen is onderkoeld geraakt en overleden. Het ging om vier slachtoffers.'

Stabiele boot

Ook toen ging het om een C4-boot. 'Een boot voor vier roeiers en een stuurpersoon', legt Arisz uit. 'Die is door zijn breedte vrij stabiel. Het nadeel is dat de boot open is. Dat was in Zeewolde het probleem; toen kwam er water naar binnen. Dat is hier niet gebeurd. Het was qua golven vrij rustig, heb ik begrepen.'

Arisz heeft vernomen dat er een aanvaring is geweest met een ponton of een bootje. Maar hij wil niet te veel speculeren. 'De toedracht laten we aan de deskundigen.'

Zwemvesten

De roeiers waren zeer ervaren. Hun vereniging, Jason in Arnhem, staat volgens Arisz goed bekend. 'Deze vereniging heeft ongelooflijk goede veiligheidsmaatregelen en -instructies. Een aantal roeiers had zelfs zwemvesten aan.'

Is een zwemvest dan niet standaard? 'Nee, dat is hoogst ongebruikelijk bij het roeien', weet Arisz. 'Ik weet de exacte bevindingen nog niet, maar het lijkt erop dat juist degenen die zijn overleden een zwemvest aanhadden. Dus het is niet zeker dat dit een goed middel is. Het kan ook een risico zijn, je kunt ergens achter blijven hangen.'

