'Het kan nog weken duren voordat snowboarder Mark gevonden wordt'

NIJMEGEN - De mogelijkheid bestaat dat de vermiste snowboarder Mark voorlopig nog niet wordt gevonden. Dat schat onze verslaggever Janko van Sloten in op basis van informatie die hij van de autoriteiten in Frankrijk kreeg.

De 25-jarige Nijmeegse student is het derde slachtoffer van het lawinedrama dat vorige week plaatsvond in Valfréjus. Vorige week werd met tientallen mensen naar hem gezocht. Nu is het onderzoek afgeslankt. 'Alle plekken en alle centimeters zijn doorzocht, maar ze hebben niks gevonden', aldus onze verslaggever. 'Als er weer aanleiding is om op een plek te zoeken, dan worden er weer hulpdiensten afgezet.'

Van Sloten zag op de plek van de lawine dat er enorm veel sneeuw naar beneden is gekomen. Daardoor kan het zijn dat het nog even duurt voordat Mark wordt gevonden. 'Het gaat weken, maar misschien nog wel 1,5 maand duren. Misschien wordt hij pas in april gevonden.' Een belangrijke factor daarin is hoe snel de sneeuw gaat dooien.

Autopsie

Wanneer de lichamen van de twee gevonden slachtoffers naar Nederland worden vervoerd, is nog onduidelijk. 'Er wordt nog autopsie gedaan', vertelt Marcus Schlatmann, de directeur van het skigebied. 'Daar wordt bekeken of de mannen bijvoorbeeld in één klap zijn doodgegaan of dat ze nog even hebben geademd onder de sneeuw', vertelt onze verslaggever.

