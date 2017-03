Broertjes Stan en Lucas helpen padden met oversteken

DIEREN - De broertjes Stan en Lucas Westra uit Dieren helpen padden met oversteken in de gemeente Rheden. De paddentrek is in volle gang en de twee zijn vrijwilligers van het eerste uur.

In de afgelopen jaren hebben vrijwilligers al meer dan 2.500 padden veilig de weg over gezet. Dit gebeurt op twee locaties: de Harderwijkerweg tussen Dieren en Laag-Soeren en op de Middachterallee tussen Ellecom en De Steeg. Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Emmers langs de weg De twee broers helpen samen met hun vader ook een handje mee in Dieren. Vorige week werden daar schermen en emmers langs de weg geplaatst. De padden lopen daardoor niet de weg op, maar vallen in een emmer. Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Samen met andere vrijwilligers halen Stan en Lucas de padden uit de emmer, waarna de dieren aan de andere kant van de weg worden vrijgelaten.

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden