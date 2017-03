WK Inline Skaten naar Arnhem en Heerde in 2018

ARNHEM - Arnhem en Heerde hebben het WK Inline Skaten definitief toegewezen gekregen.

Dat wordt in augustus 2018 gehouden. In Heerde vinden de baanwedstrijden plaats en in het centrum van Arnhem worden de wegwedstrijden afgewerkt, zoals de marathon, de sprint en de freestyle onderdelen.

In 2016 werd het EK Inline Skaten ook al gehouden in Heerde, waar de baan in 2015 nog werd gerenoveerd. Beide plaatsen voerden nadrukkelijk campagne om het evenement binnen te halen. Er was concurrentie uit Colombia.

