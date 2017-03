Heerde op wereldkaart met WK Inline Skaten

HEERDE - Arnhem en Heerde hebben het WK Inline Skaten definitief toegewezen gekregen.

Dat wordt in augustus 2018 gehouden. In Heerde vinden de baanwedstrijden plaats en in het centrum van Arnhem worden de wegwedstrijden afgewerkt, zoals de marathon, de sprint en de freestyle onderdelen.

[YouTube:https://www.youtube.com/user/TVGelderland/videos]

Voor Heerde komt een droom uit met het WK. "We zijn in 1986 begonnen met rondjes om de kerk en trainen op plekken waar het eigenlijk niet mocht", vertelt voorzitter Bertus Dokter van de Skeelerclub Oost Veluwe. "De wens voor een WK is al zo lang aanwezig. Een geweldige verrassing voor een dorpje met 18 duizend inwoners. Heerde stond al op de wereldkaart, maar nu helemaal."

In 2016 werd het EK Inline Skaten ook al gehouden in Heerde, waar de baan in 2015 nog werd gerenoveerd. Beide plaatsen voerden nadrukkelijk campagne om het evenement binnen te halen. Er was concurrentie uit Colombia. Dit jaar wordt op 6 en 7 mei de Europacup Inline Skaten gereden op de baan in Heerde.

Zie ook:

Arnhem en Heerde kunnen niet wachten op WK Inline Skaten