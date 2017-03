Olympisch kampioene sluit zware periode af: 'Fijn om weer wedstrijden te rijden'

EERBEEK - Elis Ligtlee heeft afgelopen weekend, tijdens internationale wedstrijden op de wielerbaan van Alkmaar, haar rentree gemaakt. Door een lange periode met blessureleed was dit pas haar eerste optreden sinds de Olympische Spelen in Rio vorig jaar.

Ligtlee, die lang last had van haar knie, won zaterdag met Laurine van Riessen de teamsprint. Op de keirin, waar ze op de Spelen zo succesvol was, ging het iets minder. Ze werd zesde in de finale. Ook werd de Eerbeekse baanwielrenster nog derde op het onderdeel sprint.

'Fijn om weer te kunnen fietsen'

Ligtlee kijkt zeer tevreden terug op het toernooi in Alkmaar, zo zegt ze op haar website. 'Terugkijkend op het toernooi denk ik dat ik best tevreden mag zijn met de snelste tijd op de teamsprint, de snelste tijd op de 200 meter en de uiteindelijke derde plaats op de sprint. Het was heel fijn om weer wedstrijden te kunnen fietsen, maar fysiek was het nog wel best zwaar. Ik zal hard moeten werken om het WK in Hong Kong te halen, maar ik ga er alles aan doen om dit te laten lukken.'