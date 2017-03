Dode bij ernstig ongeluk in Winterswijk

WINTERSWIJK CORLE - Bij een ernstig ongeluk aan de Corleseweg in Winterswijk is maandagmorgen een man om het leven gekomen.

Het gaat om een 34-jarige man uit Lichtenvoorde die onderweg was in de richting van Winterswijk. Hij zou in een flauwe bocht tegen een boom aangereden zijn, zo meldt een ooggetuige.

Er werden veel hulpdiensten opgeroepen voor het ongeval, waaronder een traumahelikopter. Maar die helikopter kwam uiteindelijk niet ter plaatse.



De politie is nog bezig met onderzoek en de weg is afgesloten.