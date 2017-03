Dit was het geheim van Jochem van Gelder in Wie is de Mol?

BENEDEN-LEEUWEN - 'Een beetje bluf, een dosis onhandigheid en een flinke scheut geluk', zo omschrijft Jochem van Gelder uit Beneden-Leeuwen de ingrediënten die ervoor zorgden dat hij uiteindelijk de finale haalde van het populaire tv-programma Wie is de Mol?

Jochem van Gelder bleef met Thomas Cammaert en Sanne Wallis de Vries over in de finale van het tv-programma. Wallis de Vries won het programma. Thomas Cammaert bleek dit jaar de mol te zijn.

Toch ziet Jochem van Gelder zichzelf niet als verliezer. 'Het bereiken van de finale is vele malen meer dan ik ooit gehoopt had. Mijn doel was eigenlijk om de eerste week door te komen', vertelt hij op Radio Gelderland.

Hulpmol

Het programma was al negen maanden geleden opgenomen en al die tijd moest Jochem van Gelder zijn kaken stijf op elkaar houden. Hij mocht niets over de inhoud van het programma zeggen. Na zaterdagavond mag hij eindelijk praten over Wie is de Mol?.

'Ik vind het nu wel fijn om uit te kunnen leggen hoe de dingen gelopen zijn en waarom ik de dingen heb gedaan die ik heb gedaan. Zover het überhaupt uit te leggen is.', zegt Van Gelder.

Na de uitzending kreeg Jochem veel berichtjes op zijn mobieltje. 'Mensen noemen mij vanaf vandaag de hulpmol.'