Zo beleefde Gelderland deze prachtige lentedag

Foto: Kim Jansen - Wagensveld

ARNHEM - De lente is nu echt begonnen! Het was zondag genieten buiten met veel zon en een graad of veertien op de thermometer. Hoe beleefde Gelderland deze prachtige lentedag? Die vraag stond op onze Facebookpagina en hieronder zie je het resultaat.

Op Lammetjesdag in Loenen. Foto: Maaike de Jager Genieten in de zon. Foto: Laura van Dijk-Plant De ooievaars bij Ede en Bennekom maken zich klaar voor de lente. Foto: Marian Tims Samen met de hond in het bos. Foto: Grietje Fokker 'Sigaartje' erbij en lekker naar buiten. Foto: Carla Bijsterbosch Met een wijntje op het terras. Het lijkt wel zomer. Foto: Janneke Post Hond in het mandje en fietsen maar in de zon. Foto: Roxanne Derksen Ja hoor! Het is lente. Foto: Patricia Vleeming Alle ingezonden foto's vind je op onze Facebookpagina. Klik hier!