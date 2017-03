Waarom is Mark Rutte zo graag in Gelderland?

DEN HAAG - Woensdag 15 maart kunnen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Veel Gelderlanders hebben het gevoel dat Den Haag te weinig doet voor de regio en daarom zijn Bas en René, de Ridders van Gelre, naar Den Haag getrokken om erachter te komen wat ze daar eigenlijk voor Gelderland doen.

Tot en met woensdag 15 maart staat er elke dag op deze plaats een filmpje met een lijsttrekker. Vandaag is het de beurt aan Mark Rutte de frontman van de VVD.

Onze eigen Ridders van Gelre hebben de premier aan de tand gevoeld over wat zijn partij, de VVD, voor Gelderland en de Gelderlanders gaat doen. Met het historisch besef over Gelderland was het niet zo goed gesteld: hij herkende de afbeeldingen van Hertog Karel van Gelre en de beruchte Gelderse legeraanvoerder Maarten van Rossem niet. Maar Mark Rutte kent de provincie wel goed, zegt hij. De familie van zijn moeder komt uit Arnhem en Zutphen.

Rutte is fan van Normaal

Mark Rutte kreeg van de Ridders een cd met de 100 beste nummers van de Achterhoekse band Normaal. 'Normaal doen' is deze campagne de slogan van de VVD. Het album, met daarop ook 'doe ff normaal', past dus helemaal in het straatje van Rutte. Hij noemde de band van Bennie Jolink 'de trots van Nederland'. Ook bekende de premier dat hij elk jaar met zijn familie vakantie viert op de Veluwe.

Kijk hier naar het gesprek met Rutte: