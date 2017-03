Bloed op zwaarbeschadigde auto; twee mannen opgepakt na hevig verzet

DINXPERLO - In Dinxperlo zijn twee mannen zondagavond na hevig verzet aangehouden. De mannen zouden vermoedelijk onder invloed zijn geweest. Tijdens de aanhouding heeft de politie haar pistool moeten trekken en gebruik gemaakt van pepperspray.

De politie kreeg meldingen uit Doetinchem, waar ze gezien zouden zijn met kapmessen, en Ulft, waar ze een hek geramd zouden hebben en het achterraam van de auto kapot hebben geslagen.

Uiteindelijk heeft de politie het duo en de auto aangetroffen op de Welinkweg in Dinxperlo. De auto is in beslag genomen en wordt opgehaald. Hoe het bloed op de auto is gekomen wordt nog onderzocht.