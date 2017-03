Doetinchemse squashster naar EK in Helsinki

DOETINCHEM - Milja Dorenbos heeft zich geplaatst voor de selectie van het Nederlandse Team voor het EK Squash 2017 in Helsinki. De Doetinchemse squashster was in de play-offwedstrijd met 3-1 te sterk voor Judith Diepeveen.

’Het was spannend', vertelt Dorenbos over de gewonnen ontmoeting. 'We hadden beide veel zenuwen. De eerste twee games speelde ik goed en voelde ik mij sterk. De derde game kwam zij heel hard terug, daarna was het knokken en won ik.' Vorige maand was Dorenbos ook al te sterk voor Diepeveen op de Nederlandse Kampioenschappen.



Door deze overwinning plaatst Dorenbos zich als vierde deelnemer voor het Nederlandse EK-Team met Milou van der Heijden, Tessa ter Sluis en Natalie Grinham als ploeggenoten. 'We zijn een hecht team’, spreekt Doetinchemster Dorenbos over de selectie waar ze vaker actief mee was. 'Het voelt goed om er weer bij te zitten.' Dorenbos droomt al van een podiumplaats in Finland. 'Twee jaar geleden werden we onverwachts derde op het EK. Het zou mooi zijn dat te evenaren.'