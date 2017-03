Veel schade in loods in Lunteren na uitslaande brand

LUNTEREN - Een uitslaande brand heeft zondag veel schade aangericht in een loods in Lunteren. Het gebouw stond op een erf aan De Bart. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien.

Eén persoon moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Aan het begin van de avond gaf de brand het sein brand meester. Het hooi in de loods moest worden uitgereden en worden geblust. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland