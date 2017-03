Vrouwen Achilles'29 uitgeschakeld in KNVB Beker

EINDHOVEN - De vrouwen van Achilles'29 zijn zondag uitgeschakeld in de kwartfinale van de KNVB Beker. In Eindhoven was PSV te sterk.

De ploeg uit Groesbeek hield in de eerste helft knap stand, maar na rust ging het mis. Het werd uiteindelijk 2-0. Kika van Es, verdedigster van Achilles'29, had de twee ploegen bij de loting gekoppeld. Van Es kwam in het verleden uit voor PSV.