Mannen slaan Apeldoorner in elkaar; met hoofdletsel naar ziekenhuis

APELDOORN - Een man van 31 uit Apeldoorn is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in zijn woonplaats. Volgens de politie liep hij daarbij verwondingen op aan zijn hoofd.

Volgens getuigen werd het slachtoffer afgetuigd nadat hij drie mannen bij het Beekpark om een vuurtje had gevraagd. De 31-jarige Apeldoorner zou door twee van hen zijn geslagen en getrapt. Hij raakte daardoor dusdanig gewond dat hij per ambulance naar een ziekenhuis is gebracht. In de omgeving hield de politie de vermoedelijke daders aan. De drie mannen zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.