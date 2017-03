'Sorry dat wij u wakker hebben gemaakt om iemands leven te redden'

Archieffoto

TIEL - 'Waarom rijden jullie met loeiende sirenes door Tiel als er geen verkeer is? Ben er wakker van geworden, bedankt!' Deze opmerking is bij een wijkagent in Tiel helemaal in het verkeerde keelgat geschoten.

Op de Facebookpagina van de politie Tiel reageert de wijkagent. 'Het spijt ons dat wij u wakker hebben gemaakt. Het spijt ons dat wij iemands leven probeerden te redden. Het spijt ons dat die persoon vermoedelijk nooit meer wakker wordt. Wij hadden natuurlijk rekening moeten houden met uw nachtrust', aldus de wijkagent. Op weg naar reanimatie De klacht werd achtergelaten op Facebook nadat agenten met loeiende sirenes op weg waren naar een reanimatie. De wijkagent: 'Tot mijn verbazing en verdriet las ik dit bericht. Wij zagen (na de reanimatie, red.) het slachtoffer met spoed worden vervoerd. Wij konden geen moment met elkaar evalueren of uitpuffen want de volgende klus stond alweer klaar. Ik stop deze reactie al snel in de opslagruimte van mijn kast bij de afdeling 'bijzondere reacties'.'