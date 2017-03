Jan Lammers blij met opleving De Graafschap: we zaten in de put

DOETINCHEM - Verdediger Jan Lammers is blij met de opleving van De Graafscchap. De Doetinchemmers kunnen het seizoen redden via de vierde periodetitel.

"De eerste twee wedstrijden zijn gewonnen. Het waren niet de makkelijkste potjes op papier, dat moeten we nu doortrekken naar Helmond Sport. Uit zijn we nog niet vaak aan een overwinning toegekomen. Eén keer pas tegen Dordrecht, maar dit zit wel in deze reeks. Laten we ons daar maar aan vasthouden. Het gaat weer de goede kant op. Het leeft echt weer bij de club, er zaten vrijdag tienduizend man. We horen in de play-offs en kunnen er nog wat van maken. We zaten het laatste half jaar in de put en kunnen het nu nog oppoetsen."

Lammers functioneert prima in het nieuwe systeem. "We voelen er ons goed bij en winnen ermee. Waarom zouden we het dan veranderen? Het lijkt op papier verdedigend met 5-3-2, maar we spelen er toch heel gedurfd mee."