De Graafschap-trainer Henk de Jong wil het voor elkaar boksen

DOETINCHEM - Trainer Henk de Jong beseft dat De Graafschap het karwei in de vierde periode nog lang niet af heeft.

"Als we dat voor elkaar kunnen boksen met z'n allen, dan zullen we het niet laten. Maar we kijken nu van wedstrijd tot wedstrijd."

Daarom was de trainer flink scherp op de training zondag. "We zitten die jongens achter de broek en dat willen ze ook graag. Helmond Sport is een hele lastige ploeg, maar zij zullen nu ook niet blij zijn met ons. We spelen weer 5-3-2, maar het is ook 3-5-2 en soms spelen we met vier spitsen. Het is een systeem waar je alle kanten mee op kunt, maar waar het als tegenpartij heel lastig tegen spelen is. We willen het liefst aanvallend spelen en spelen hele grote gedeeltes op de helft van de tegenstander. En dat wil het publiek ook zien."

De overwinning op Jong Ajax deed de trainer wel goed, tegen een aanval die in totaal zeventien miljoen kostte. "Dat is een mooi poepie geld. De staatsloterij was 27 miljoen, die had ik wel willen winnen. Maar ik heb liever die vierde periode. We hebben het goed gedaan tegen Jong Ajax. Dat geeft natuurlijk een boost. Ik was ook blij dat ze allemaal meededen. Anders zeggen ze weer dat we tegen de A1 speelden."