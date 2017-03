Superlange waterglijbaan komt terug: 'Langer, breder, steiler en nog extremer'

NIJMEGEN - Waaghalzen kunnen ook dit jaar glijden en glibberen in het centrum van Nijmegen. Eind mei worden de bekende trappen langs het casino bij de Waalkade omgetoverd tot mega waterglijbaan.

Vorig jaar lag de 150 meter lange 'waterslide' op de Stikke Hezelstraat in het hartje van de stad. Alle kaartjes gingen toen van de hand.

Zo zag de glijbaan er vorig jaar uit:

Dit jaar doet de organisatie er nog een schepje bovenop: 'Na de uitverkochte editie van vorig jaar komen wij langer, breder, steiler en nog extremer terug!', is te lezen op haar Facebookpagina. 'We gaan kneiter hard die trappen af!'

Strand, cocktails en lekker muziek

De tijdelijke glijbaan is van donderdag 25 tot en met zondag 28 mei open. Maar daar blijft het volgens de organisatie niet bij. 'Op de Waalkade bouwen we een strand, met chill-out stoelen, een bar met cocktails en lekkere muziek.'

In de voorverkoop tot en met 12 maart kost een kaartje 12,50 euro. Daarna wordt de prijs verhoogd. 'Dus wees er snel bij, want op is op', aldus de organisatie.

