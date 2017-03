Actrice Kitty Courbois (79) overleden

Foto: ANP Kippa

NIJMEGEN - De in Nijmegen geboren actrice Kitty Courbois is overleden. Dat meldt Toneelgroep Amsterdam aan het ANP. De actrice overleed aan een hersenbloeding en is 79 jaar geworden.

Naast haar theateractiviteiten speelde Courbois in films en televisieseries, zoals 'Een mens van goede wil' en 'Op hoop van zegen'. Courbois studeerde in Arnhem aan de Toneelschool.