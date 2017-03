Trainer Meijers ziet vertrouwen en geloof stijgen bij Achilles

GROESBEEK - De overwinning van vrijdag op Jong Utrecht heeft meteen een positieve uitwerking op Achilles'29.

"Het vertrouwen en het geloof stijgen", constateert trainer Eric Meijers. "Nu is tegen RKC de uitgelezen wedstrijd om aan te haken. Het zal niet gemakkelijk worden, want zij hebben twee keer op rij thuis gewonnen en staan bovenaan in de periode. En zij hebben met Voskamp een spits op de bank die dertien keer heeft gescoord. Daar ben ik toch een beetje jaloers op. Maar ik zie bij ons de chemie in de groep. Thuis vind ik dat wij van iedereen kunnen winnen. Dat hebben we ook gedaan tegen Eindhoven. Tegen Jong Ajax en Cambuur niet, maar toen haalden we wel een heel behoorlijk niveau."

De gevolgen van een eventuele degradatie zouden rampzalig zijn voor Achilles. Dat zou onder meer ten koste kunnen gaan van het beloftenelftal. "Ik wil me daar nu niet teveel mee bezig houden. Ik kijk nu vooral naar de korte termijn, dat is nu het belangrijkste. Maar ik wil wel zeggen dat wij Jong Achilles eigenlijk niet kunnen missen."