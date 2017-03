Emile Roemer: Ik geniet van jullie muziek, natuur en mensen

DEN HAAG - Stemmen! Op 15 maart mag het weer, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor veel Gelderlanders is Den Haag een ver van hun bed show en daarom zijn Bas en René, de Ridders van Gelre, naar Den Haag gegaan om te peilen: wat doen ze daar eigenlijk voor ons?

Tot en met 15 maart elke dag op deze plaats: een filmpje over Gelderland, met een lijsttrekker. Vandaag is het de beurt aan Emile Roemer, de voorman van de SP-fractie. Bas en René zochten hem op in zijn werkkamer in Den Haag.

Procentueel heeft Gelderland bij de komende verkiezingen recht op 19 Kamerzetels, maar het is de vraag of dat realistisch is. 'Wat volgens mij nog veel belangrijker is, is dat er beleid komt waar de Gelderlander wat aan heeft. Dat lijkt me belangrijker dan welke mensen er zitten', reageert Roemer op de vraag van de Ridders van Gelre. Met Maarten Hijink uit Bredevoort en Hans Boerwinkel uit Doetinchem heeft de SP volgens hem twee topkandidaten op de lijst.

Kijk het hele gesprek met Emile Roemer:

De SP vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke oude dag. Daarom wil de partij de AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar en de AOW-uitkering verhogen met 10 procent. Voor dit standpunt kreeg Roemer van Bas en René een CD van de Pensionado's, de band van voormalig Normaal-zanger Bennie Jolink. 'Gelderland levert je mooie streken', grapt de inwoner van Boxmeer. 'Ik geniet van jullie mooie muziek, ik geniet van jullie mooie natuur en van de prachtige mensen.'

