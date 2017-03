Man loopt met broek op enkels door binnenstad

DOETINCHEM - De politie in Doetinchem heeft zaterdagavond een 40-jarige man aangehouden voor schennis en aanranding.

De Apeldoorner liep met de broek op de enkels door de binnenstad. Toen gewaarschuwde agenten in de Hamburgerstraat op hem afliepen, werden ze aangesproken door een meisje. Ze vertelde dat zij even daarvoor door de man was vastgepakt en tegen haar wil door hem was gekust.

De Apeldoorner is daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en verder onderzoek.