Arnhemmers (60 en 71) omgekomen bij roeibootongeval

HUISSEN - De twee mannen die zaterdag bij Huissen zijn omgekomen door het roeibootongeval zijn Arnhemmers van 60 en 71 jaar. Dat maakt de politie bekend.

De drie gewonden zijn mannen uit Arnhem (47 en 49 jaar) en een 48-jarige inwoonster van Doorwerth.

Zaterdagochtend sloeg in de Nederrijn een roeiboot met vijf inzittenden om, twee roeiers werden daarna vermist. Hun lichamen werden later gevonden. De roeiers waren van de Arnhemse roeivereniging Jason. 'Het is verschrikkelijk voor de vereniging', vertelde de voorzitter zaterdagavond.

Naar de oorzaak van het ongeval wordt nog onderzoek gedaan.

