'Stelletje idioten'; De Jong zet De Graafschap op scherp voor Helmond

DOETINCHEM - De Graafschap speelt maandag waarschijnlijk tegen Helmond Sport in dezelfde opstelling als tegen Jong Ajax. Die wedstrijd werd met 3-2 gewonnen.

Sven Nieuwpoort trainde bij de Superboeren apart, hij is herstellende van een enkelblessure. Op de training voor de wedstrijd gooide trainer Henk de Jong ouderwets de knoet erover. 'Stelletje idioten', riep hij op de training. 'Even de boel op scherp zetten', verklaarde de trainer.

De thuiswedstrijd tegen Helmond Sport liep voor De Graafschap uit op een drama. De spookwedstrijd, die zonder publiek gespeeld moest worden, werd met 4-2 verloren.

Vermoedelijke opstelling: Bednarek; Will, Lammers, van Diermen, Linthorst, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek, van den Hurk.