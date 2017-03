'Water is ijskoud en de stroming zeer sterk'; watersportvereniging waarschuwt voor Nederrijn

Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - 'Wees je telkens bewust dat de Nederrijn in de winter gevaarlijk kan zijn. Het water is ijskoud en de stroming is op dit moment zeer sterk.' Die waarschuwing komt van voorzitter Alex Grashof van roeivereniging VADA in Wageningen. Aanleiding is het roeibootdrama bij het Looveer in Huissen.

Bij het ongeval op de Nederrijn sloeg zaterdagochtend een roeiboot met vijf inzittenden om. Twee van hen kwamen daarbij om het leven. Bij de leden van de Arnhemse roeivereniging Jason, waar de slachtoffers lid van waren, is de verslagenheid groot. Ze snappen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, omdat het allemaal ervaren roeiers waren. 'Aanvaring met vrachtschip' Hoewel het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeval nog in volle gang is, schrijft voorzitter Grashof van VADA Roeien op de website dat de roeiboot van Jason in aanvaring is gekomen met een duwbak/vrachtschip. Ook bij zijn vereniging is het nieuws hard aangekomen. Beelden van de plek van het ongeval: Medeleven 'Op de eerste plaats leven we mee met de roeiers van Jason en de nabestaanden. Een condoleancekaart wordt naar Jason gestuurd', zo is te lezen op de website van de Wageningse roeivereniging. 'Ook leven we mee met een aantal VADA-roeiers die deze mannen persoonlijk goed kennen. Eén van hen wist me te vertellen dat het ervaren roeiers zijn die dit is overkomen. De verslagenheid is groot', aldus voorzitter Grashof. Hij waarschuwt zijn leden voor de gevaren op de Nederrijn. 'Met die risico’s moeten we beheerst en verstandig omgaan.' Zie ook: Het bericht van voorzitter Alex Grashof van roeivereniging VADA

'Het is verschrikkelijk', vereniging in rouw na roeibootdrama op de Nederrijn

Ook tweede vermiste roeier dood gevonden

'Goddank dat mijn zoon is gered', angstige momenten na roeibootongeluk