Burgers' Zoo sluit deuren: het is te druk

ARNHEM - Dierenpark Burgers' Zoo heeft zondag de deuren gesloten, omdat het park vol is. Dat komt, volgens de dierentuin door het mooie weer en een actie op de Duitse markt.

Ook het verkeer heeft last van de drukte. Op de A12 bij Arnhem-Noord is een omleiding ingesteld vanwege het vastgelopen verkeer. Zaterdag was het ook al druk op de wegen naar de dierentuin.

Rond 11.00 uur vanochtend stond er volgens de ANWB zo'n vier kilometer file op de A12.