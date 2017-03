Zoektocht naar snowboarder Mark gaat door

NIJMEGEN - De zoektocht naar de vermiste snowboarder Mark wordt ook zondag in afgeslankte vorm doorgezet. De 25-jarige man is het derde slachtoffer van het lawinedrama.

Drie Nijmeegse studenten, Marcel, Mark en Timo, werden afgelopen week getroffen door een lawine toen zij off piste aan het snowboarden waren. Marcel en Timo werden gevonden, maar naar Mark wordt nog steeds gezocht.

Concreet betekent de zoektocht in afgeslankte vorm dat de helikopter wel over het gebied vliegt, maar ook voor andere calamiteiten wordt ingezet. Als er aanleiding is om specifiek op een plek te gaan zoeken, worden er weer hulpdiensten afgezet.

De ouders van de vermiste snowboarder gaan zondag voor het eerst naar de rampplek. Dat zegt Marcus Schlatmann, directeur van het skigebied. 'Dat zal emotioneel worden. Ook zullen de gendarmes daar uitleggen waarom er niet meer met honden en met mannen gezocht wordt', vertelt verslaggever Janko van Sloten.