Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Dreiging bij lijsttrekkersdebat

Bij het christelijke lijsttrekkersdebat in CineMec in Ede was donderdagavond een grote politiemacht op de been. Iemand had zich gemeld met informatie over een mogelijke dreiging.

Terwijl op straat en op het dak agenten stonden met automatische geweren, werd binnen met politiehonden gezocht naar explosieven. Tijdens het debat was in de zaal weinig van de massale politieaanwezigheid te merken. Ook werden er geen mededelingen gedaan over een mogelijke dreiging.

Vrouw ligt dood in het bos

Een week geleden deed een passant een lugubere vondst in een bos bij Hattem. Nabij de Wapenveldermolenweg, vlak voor de T-splitsing met de Leemculeweg, lag een lichaam. Het bleek te gaan om een 30-jarige vrouw uit Apeldoorn.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ze niet door een misdrijf om het leven is gekomen. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. Vermoedelijk verbleef de vrouw op het vakantiepark De Leemkule in Hattem.

Studentenvereniging in rouw na lawinedrama

De christelijke studentenvereniging Navigators uit Nijmegen is geschokt en verslagen na het nieuws dat drie leden betrokken zijn bij een lawine-ongeval in Valfréjus in de Franse Alpen. Twee studenten kwamen daarbij om het leven en van een andere Nijmeegse snowboarder ontbreekt nog ieder spoor.

'Het is verschrikkelijk. Wij zijn ontzet', sprak een bestuurslid van de Navigators woensdag. Tijdens een bijeenkomst omhelsden leden elkaar terwijl de tranen over hun wangen stroomden.

