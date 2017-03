Bewoner geslagen bij woningoverval Tiel

TIEL - In Tiel is zondagmorgen een woning overvallen. De politie heeft een burgernetbericht verstuurd om de twee daders te vinden. Twee mannen belde rond 8 uur aan en toen de bewoner opendeed vroegen de mannen om geld.

Er vond een worsteling plaats en de bewoner werd geslagen. De twee overvallers gingen er vervolgens met een aantal goederen vandoor.

De politie is op zoek naar blanke man met een smal postuur. Hij droeg in beide oren een oorbel en had een blauwe trainingsbroek met gele strepen en had een zwarte jas aan. Een tweede man had een getint uiterlijk en een gezet postuur.

De burgernetmelding heeft één tip opgeleverd.