Wat een plaatjes: rode zonsopgang in Gelderland

Foto: Ab Donker

BUURMALSEN - De één lag nog in bed, maar de ander was er al uit om een mooie plaat van de zonsopgang te maken. Zoals Ab Donker in Buurmalsen. Hij legde de rode ochtendgloed vast.

En ook Betuwefotograaf.nl maakte een foto van de rode zonsopgang, inclusief schapen op de voorgrond.

Heeft u ook een foto gemaakt van de zonsopgang? Mail naar omroep@gld.nl