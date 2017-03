Auto afgebrand in Edese wijk Veldhuizen

Foto: Videovalley

EDE - In de Edese wijk Veldhuizen is in de nacht van zaterdag op zondag een auto afgebrand. Dat gebeurde op de Sterkenburg.

De autobrand werd rond 00.20 uur ontdekt, toen de brandweer ter plaatse kwam stond de auto al in lichterlaaie. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In Veldhuizen zijn de afgelopen jaren veel auto's in brand gestoken, maar de laatste tijd is het rustig in de wijk.