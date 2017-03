NEC'er Dumic kiest voor Bosnië: met mijn hart

DEN HAAG - Dario Dumic heeft een belangrijke keuze gemaakt. De verdediger van NEC wil interlands gaan spelen voor Bosnië-Herzegovina.

Hij zit in de voorselectie voor de interlands eind deze maand. "Ik ben heel blij en trots dat ik ben opgeroepen. Nu maar hopen dat ik in de definitieve selectie kom. Dat wordt de 16e bekend. Ik heb gekozen voor Bosnië, terwijl ik ook voor Denemarken had kunnen spelen. Maar deze keuze heeft zich nu al uitbetaald. Mijn hart zei Bosnië. Het is moeilijk uit te leggen, want ik hou ook van Denemarken."

Van de nederlaag uit tegen ADO Den Haag baalde Dumic flink. "Het is ongelooflijk. We hadden echt drie punten moeten pakken. We scoren niet, maar we speelden echt wel goed. We creëerden zoveel kansen. De ploeg die de eerste zou scoren, zou hier ook winnen. We moeten nu vechten om erin te blijven."