Jochem van Gelder verliest Wie is de Mol?

BENEDEN-LEEUWEN - Jochem van Gelder uit Beneden-Leeuwen wist zaterdagavond het populaire tv-programma Wie is de Mol? niet te winnen.

Thomas Cammaer bleef met Jochem van Gelder en Sanne Wallis de Vries over in de finale van het tv-programma. Wallis de Vries won het programma. Thomas Cammaer bleek dit jaar de mol te zijn.

Naast de drie laatste personen deden ook Diederik Jekel, Imanuelle Grives, Jeroen Kijk in de Vegte, Sigrid ten Napel, Roos Schlikker, Yvonne Coldeweijer en Vincent Vianen mee.

Voor wie niet weet hoe het programma werkt: in Wie is de Mol? voeren bekende Nederlanders opdrachten uit. Een deelnemer loopt de boel te bedonderen (te mollen). Het is de bedoeling om uit te vogelen wie dat is.

Net als vorig jaar werd de finale vanuit Amsterdam uitgezonden. Vorig jaar won Tim Hofman Wie is de Mol?. Toen versloeg de BNN-presentator 3FM-dj Annemieke Schollaardt.

