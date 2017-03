Madelief Teerds wint voorleeswedstrijd voor Achterhoek

WINTERSWIJK - In een spannende Achterhoekse finale van de Nationale Voorleeswedstrijd kwam Madelief Teerds uit Lochem zaterdag als winnaar uit de bus. Madelon verraste de jury door een passage uit Roald Dahls 'Mathilde' spannend, beheerst en met veel inlevingsvermogen voor te lezen.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingscampagne voor leerlingen in groep 7 en 8, waaraan alle scholen in Nederland mee kunnen doen. Na een voorronde op school volgt een finale per plaats, regio en provincie, om uiteindelijk kans te maken op een plek in de landelijke finale. De uiteindelijke winnaar mag zich Nationale Voorleeskampioen 2017 kronen.

Madelien Zalk op 13 april in Arnhem de Achterhoek vertegenwoordigen tijdens de Gelderse finale. De landelijke finale is op 17 mei in Schouwburg Amstelveen.