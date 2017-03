Onnodige nederlaag NEC uit tegen ADO

DEN HAAG - NEC had alle kans om te winnen uit tegen ADO, maar tien kansen werden om zeep geholpen. En dus won de thuisclub met 1-0.

93. NEC heeft het aan zichzelf te wijten, deze 1-0 nederlaag tegen ADO. De Nijmegenaren zijn door deze onnodige nederlaag nog lang niet veilig voor degradatie.

90. Vrije trap NEC, maar Zwinkels tikt de bal net weg voor het hoofd van Golla. Delle gaat nu ook mee naar voren. Drie minuten extra speeltijd nog.

89. Kans nummer tien, Messoaud kopt net naast na een knappe voorzet van Groeneveld.

87. Wat zal Hyballa zich ergeren, zijn ploeg lijkt op weg naar een volkomen onnodige nederlaag. Negen kansen om zeep geholpen.

85. Kevin Mayi komt erin voor Julian von Haacke.

82. Deze ooievaar is voorlopig tevreden.

80. Kadioglu krijgt een gele kaart voor een overtreding.

79. Het offensief van NEC oogt een beetje machteloos nu.

75. Een aanvallende wissel bij NEC: Ferdi Kadioglu voor Hagenees Robin Buwalda.

74. Heerlijke actie Julian von Haacke, maar zijn poging gaat net over.

72. NEC incasseert de 1-0, invaller Havenaar kopt raak.

69. Peter Hyballa kan nu ieder moment gaan opstijgen.

66. Voormalig Vitesse-spits Mike Havenaar komt erin bij ADO. Ook een wissel bij NEC, Arnaut Groeneveld vervangt de moegestreden Jay-Roy Grot.

64. Ergernis bij Dumic over weer een gemiste kans.

60. Messaoud haalt vol uit, maar via een Haags been over.

59. Ook nu is Mo Rayhi weer de bedrijvigste NEC'er, maar zijn probleem is het afronden.

55. En daar is ADO weer, Delle heeft de nodige moeite met een poging van Trybull. Het spel golft maar op en neer. ADO heeft alle schroom afgeworpen, maar geeft daardoor ook meer ruimte weg.

53. Een schuiver van Rayhi is een eenvoudige prooi voor Zwinkels. Nu al bijna net zoveel doelpogingen als in de hele eerste helft.

51. En weer kansen aan beide kanten. Eerst Duplan met een schot, dat Delle pakt. En Ali Messaoud mist namens NEC van dichtbij.

47. En meteen gevaar aan de andere kant, maar Grot schiet tegen Zwinkels op.

47. Het eerste echte werk voor Joris Delle als Duplan op hem af komt. De Fransman stopt de poging van de Fransman.

46. Zou NEC na rust meer rendement hebben?

De eerste reacties, van Marco Houterman van De Gelderlander: Hyballa haalt vliegtuig van Turkse minister Binnenlandse Zaken binnen. En Jean Knipping is ook van de partij: Duitser probeert de schoolslag.

Rust in Den Haag en FOX Sports heeft een oproep gedaan:

45. Kansenverhouding: 1-5, ruststand 0-0. Vlak voor rust een schotje van Schaken, waar Joris Delle geen moeite mee had.

43. Nijhuis trekt alsnog geel voor Breinburg voor een eerdere poging tot overtreding.

40. Grot mag doorgaan van scheidsrechter Nijhuis na een flink duel, maar hij schiet de bal tegen Zwinkels op.

36. Opnieuw werk voor Zwinkels op een venijnig schot van Gregor Breinburg.

36. De defensie van NEC, met de ijzersterke Dario Dumic, geeft helemaal niks weg.

34. En dan opeens spektakel, Mo Rayhi kegelt buiten bereik van Zwinkels tegen de lat.

31. Oppernuilerd Jean Knipping, de bekende zanger uit Nijmegen, is ook niet bijster enthousiast.

29. Het meest actieve bij NEC na Hyballa is het uitvak.

26. Vrije trap Julian von Haacke, maar hij bereikt geen kopgrage NEC'er.

25. Haagsche maneschijn.

22. Er is weinig aan, typisch een rechterrijtjewedstrijd. NEC wacht af en ADO is onmachtig.

17. De KNVB is niet zo populair hier in Den Haag.

14. Grot zet Duplan aan de kant en geeft een prachtige diepe bal op Mo Rayhi, maar die schiet voorlangs.

12. ADO heeft het initiatief te pakken. NEC leunt achterover.

9. Een Tukker twittert over een Tukker.

6. Hyballa is toch wel bijgelovig. Vorige week gewonnen in pak, dus deze week weer zijn pak aan.

1e minuut: De eerste kans is direct voor NEC, Wojciech Golla zijn poging gaat net naast.

18.32 Twee minuten te laat begint het duel.

18.30 Onder OH OH DEN HAAG komen de spelers op.

18.26 NEC heeft na de winterstop nog niet gelijk gespeeld. Drie overwinningen en vijf nederlagen is voorlopig de balans van 2017.

18.20 Peter Hyballa in Den Haag, waar NEC zich bijna veilig kan spelen bij een zege.

18.14 Thuis overtuigde NEC tegen ADO. Het werd 3-0. Die stand was al bij de rust bereikt.

18.09 Lorenzo Burnet bereidt zich voor op zijn basisdebuut.

17.57 Er zijn ook voorzieningen voor de Haagse jeugd die springerig is.

17.55 Jay-Roy Grot stond bijna een jaar geleden voor het eerst in de basis bij NEC. En dan was ook uit tegen ADO. Het werd toen 1-0.

17.52 De spelers van NEC zijn al bezig met de warming up.

17.48 Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Nou, het is prachtig.

17.45 Lorenzo Burnet heeft zijn eerste basisplaats bij NEC. Vorige week viel hij uitstekend in tegen Heracles.

17.40 Bij NEC start Jay-Roy Grot weer in de basis. De clubtopscorer is sneller dan verwacht terug van een knieblessure. Arnaut Groeneveld begint daarom op de bank.

Delle; Heinloth, Buwalda, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Rayhi.