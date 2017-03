'Het is verschrikkelijk', vereniging in rouw na roeibootdrama op de Nederrijn

HUISSEN - De leden van de Arnhemse roeivereniging Jason zoeken steun bij elkaar na het roeidrama op de Nederrijn bij Huissen. 'Het is verschrikkelijk voor de vereniging natuurlijk', zegt voorzitter Erik Metz tegen Omroep Gelderland.

Zaterdagochtend sloeg een roeiboot met vijf inzittenden om, twee roeiers kwamen om het leven. De andere drie liggen met onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis.

Veel leden kwamen in de middag bij elkaar op het clubhuis van de vereniging. Metz omschrijft de middag als heel warm. 'Iedereen ondersteunde elkaar en iedereen werd goed opgevangen. We hebben daar tot vijf uur gezeten. Je moet dit met z'n allen verwerken.' Bij de vereniging was ook slachtofferhulp aanwezig.

Allemaal ervaren roeiers

Op de roeiboot zaten vier mannen en een vrouw van middelbare leeftijd die stuk voor stuk wisten hoe ze moesten roeien op een rivier. 'Het waren allemaal ervaren roeiers die al jarenlang lid waren bij Jason. Er was er één bij die al meer dan 25 jaar lid is. Het waren roeiers die heel veel voor de vereniging doen op allerlei gebied', legt Metz uit. 'Vandaar dat het ons ook uitermate verbaast allemaal.'

Groot vraagteken

Het is daarom voor hem een groot vraagteken wat er gebeurd kan zijn. De omstandigheden waren volgens de voorzitter normaal. 'Met heel mooi weer. Die Rijn stroomt wel maar dat doet ie meer dan de helft van het jaar natuurlijk. Dit was dus volledig onverwachts. Er was nog een boot op de Rijn. Die roeiers waren teruggekomen en vonden het wel heel vreemd dat die boot zolang wegbleef.'

Een rondje roeien op de Rijn is heel normaal bij de vereniging. 'Dat gebeurt heel regelmatig. Alleen binnen onze vereniging moet je bepaald brevet halen. Je moet op de Rijn een examen afleggen en dan mag je na een paar jaar de rivier op.'

'Met één gaat het wat minder'

'We hopen van degene die in het ziekenhuis liggen straks iets meer te horen.' Metz weet dat het met twee van de drie roeiers in het ziekenhuis goed gaat. 'Met één gaat het wat minder. Die was al naar het Radboud gebracht.'

Er wordt voorlopig niet meer geroeid bij de vereniging. Ook andere activiteiten zijn afgelast. Zondag is het clubhuis van de roeivereniging opnieuw open voor leden die bij elkaar willen komen om te praten over het fatale ongeval op de Rijn. Ook ligt er een condoleanceregister.

