De markt in Winterswijk; een voorbeeld voor velen?

WINTERSWIJK - Heeft de markt nog toekomst? En zo ja, hoe dan? Voor de zaterdagse markt in Winterswijk ziet de toekomst er rooskleurig uit. Het dingt zelfs mee naar de titel 'Beste middelgrote markt van Nederland'. Toch hebben nogal wat markten het zwaar, met name de doordeweekse markten in kleine plaatsen.

Rein Borgers is regiobestuurder van de Centrale Vereniging Ambulante Handel: 'Marktlui denken altijd, wij zijn heel bijzonder. Maar de markt kan niet meer concurreren tegen winkels als de Action en supermarkten. Het assortiment sluit niet aan op wat de consument wil en de ambulante handel is niet ingesteld op de 24-uurseconomie. We hebben 30 gouden jaren gehad, van begin jaren 70 tot 2000 maar sinds die tijd gaat het sluipend naar beneden. Of er nog markt is over tien jaar? Áls het er dan nog is, dan zijn het standhouders, oftewel 1 kaasboer, 1 groenteboer, 1 exotisch fruit, meer niet, denk ik.'

Daar heeft de zaterdagmarkt in Winterswijk geen last van. Van heinde en verre komen mensen naar deze markt toe. Bestuurslid Joop Meyran legt uit waarom: 'Wij hebben veel variatie op de markt. We hebben overal maar één of twee kraampjes van. En de gemeente betaalt bijvoorbeeld ook mee in de deelname aan de verkiezing van Beste Markt. Wij zijn dus niet geprivatiseerd als markt, en dat maakt dus ook wel een verschil. We betalen weinig stageld'.

De ondersteuning van gemeenten is een belangrijke, beaamt Rein Borgers van de CVAH: 'Gemeenten doen niet overal evenveel om het in stand te houden. En ja die heb je er wel bij nodig.'