Aanhanger dendert talud af; automobilist merkt niets

BRUMMEN - Een automobilist is zaterdagochtend op de IJsselgouw (N348) bij Brummen zijn aanhanger met steigeronderdelen verloren. Volgens de politie merkte de man hier niets van.

De aanhangwagen schoot rond 8.15 uur los en denderde vervolgens het talud af. Het voertuig kwam tot stilstand in een greppel. Toen de politie de eigenaar belde, bleek die al ter hoogte van Velp te rijden.

'Ik mis niets'

'Of hij een aanhangwagen miste? Nee, want die zat achter zijn auto. Alhoewel, toen hij beter keek, bleek hij inderdaad de aanhangwagen te missen', schrijft de politie Zutphen op haar Facebookpagina.

De man is later teruggekomen om zijn aanhangwagen op te halen. Hoe hij het voertuig uit de berm heeft gekregen, is niet bekend.