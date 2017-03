72-jarige man op straat beroofd in Apeldoorn

APELDOORN - In Apeldoorn is een 72-jarige man uit Leewarden op straat beroofd. De beroving ging volgens de politie gepaard met geweld.

Het slachtoffer liep over de Akkerwinde toen hij werd gepasseerd door twee mannen. Die keerden echter terug en liepen weer in de richting van het slachtoffer. De twee beroofden hem en gingen er te voet vandoor.

Wat er buit is gemaakt, is onbekend. Volgens het slachtoffer gaat het om twee jonge mannen van rond de 20 jaar. De politie is op zoek naar getuigen.