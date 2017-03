'Goddank dat mijn zoon is gered', angstige momenten na roeibootongeluk

HUISSEN - De moeder van een van de slachtoffers van het roeibootongeluk bij Huissen, snapt niet hoe het heeft kunnen gebeuren. 'Het zijn allemaal ervaren roeiers', benadrukt de vrouw uit Arnhem. Van de vijf opvarenden konden er drie uit het water worden gehaald, onder wie haar zoon. Twee roeiers raakten vermist.

'Godzijdank hebben ze mijn zoon kunnen redden', zucht de vrouw. Ze vertelt dat hij met onderkoelingsverschijnselen is opgenomen in het ziekenhuis. 'Mijn schoondochter is nu naar hem toe. Ik hoop van haar te horen hoe het met hem gaat.'

Zie ook: Roeier nog steeds vermist na omslaan boot op Nederrijn bij Huissen

'Ze gaan bijna elke week de rivier op'

De man van 48 uit Arnhem was zaterdagochtend met vier anderen de rivier opgegaan. 'Dat doen ze bijna elke week, als het tenminste mooi weer is', legt zijn moeder uit. Volgens haar zijn de mannen lid van watersportvereniging Jason in Arnhem en allemaal van middelbare leeftijd. 'Mijn zoon is de jongste van het stelletje.'

Een woordvoerder van de brandweer vertelt over het ongeval:

Grote zoekactie

De roeiboot van de mannen sloeg om in de buurt van het Looveer. Momenteel wordt met man en macht naar de twee vermisten gezocht. Zo speuren duikers van de brandweer de Nederrijn af. Bij de zoekactie wordt ook gebruikgemaakt van een sonarboot en een politiehelikopter met warmtebeeldcamera.

Het water in de rivier staat hoog en er staat een sterke stroming. De kans dat de twee vermisten nog levend worden aangetroffen, wordt volgens een brandweerwoordvoerder met de minuut kleiner. 'Ik hoop dat ze worden gevonden', aldus de moeder van de geredde roeier.

UPDATE: Lichaam gevonden in Pannerdensch Kanaal na omslaan boot