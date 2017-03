Achilles speelt zonder proflicentie in betaald voetbal

GROESBEEK - Ze zijn woedend bij Achilles'29. De club dacht aan alle eisen te hebben voldaan, maar speelt zonder proflicentie in het betaald voetbal.

En degradatie uit de eerste divisie zou dan dramatische gevolgen hebben. Bovendien kreeg Achilles een boete van 72.000 euro, omdat er jaarcijfers te laat zouden zijn ingediend. Maar dat bestrijdt de club en daarom is er beroep aangetekend. En in die procedure kwam opnieuw de vraag over de licentie van de club aan de orde.

"Wij spelen met een niet gegeven licentie, dat is het grote probleem", verklaart voorzitter Harrie Derks. "Wij voldoen aan alle regels en dat hebben we voor deze competitie ingediend. De KNVB zag dat anders en gaf ons geen licentie. We mochten toen toch meedoen en hadden ook geen keus, want anders hadden we een stap terug moeten zetten. En dat zou wellicht tot een faillissement hebben geleid. Dus we moesten wel, want we hadden alles klaar staan om als profclub verder te gaan."

Het is onduidelijk hoe dit af zal lopen voor Achilles. "We wachten al weken op de uitspraak van de beroepscommissie. Maar als we degraderen zonder die proflicentie, heeft dat dramatische gevolgen. Dan vallen we volledig terug in het amateurvoetbal. We zouden Jong Achilles verliezen en onze Regionale Jeugdopleiding zou de betaald voetbal-status verliezen. Dan zou alles onderuitgehaald worden. Met een proflicentie heb je twee overgangsjaren en is de kans ook groter dat we weer terug kunnen keren in de eerste divisie."

