Lichaam gevonden in Nederrijn na omslaan boot

HUISSEN - In de Nederrijn bij Huissen is zaterdag aan het begin van de middag een lichaam gevonden. 's Ochtends sloeg in de omgeving een roeiboot om met vijf inzittenden. Twee van hen raakten vermist.

De dode lag 150 meter verderop. De brandweer gaat ervan uit dat het lichaam van één van de twee vermisten is. Naar de andere roeier wordt nog volop gezocht. In de omgeving van het Looveer wordt met onder meer een sonarboot de rivier afgespeurd. De hulpdiensten krijgen daarbij ondersteuning van reddingshonden. De omgeslagen roeiboot is inmiddels geborgen. Foto: Omroep Gelderland Zie ook: Roeier nog steeds vermist na omslaan boot op Nederrijn bij Huissen

'Goddank dat mijn zoon is gered', angstige momenten na roeibootongeluk