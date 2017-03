Inbraak in auto en woning in Varsseveld

ULFT - Inbrekers hebben vrijdagavond op twee plaatsen toegeslagen in Varsseveld. Zowel in een auto als in een woning werd ingebroken.

Bij een inbraak in een huis aan de Prinses Margrietstraat werd rond 19:30 uur de inbreker betrapt. 'De inbreker is hierop via het keukenraam, dat was opengebroken, naar buiten gevlucht waar een maatje aan het wachten was', zo laat de politie weten. 'De inbrekers zijn hierop weggevlucht.'



Een aantal uren later, rond 02:30 uur ’s nachts, werd ingebroken in een auto aan de Spoorstraat. 'Aan de passagierszijde is een ruit ingeslagen en een tas weggenomen uit de auto', aldus de politie.

De politie gaat er niet van uit dat er een verband is tussen de inbraken. Wel wordt gezocht naar getuigen.