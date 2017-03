Nijmeegse sporters geëerd

NIJMEGEN - Rolstoeltennisser Marjolein Buis, zwemmer Nyls Korstanje, NEC A1 en het project Swim to Fight Cancer van Aqua Novio ’94 zijn de winnaars van de Nijmeegse Sportprijzen 2016. Dat bleek vrijdagavond tijdens een feestelijke bijeenkomst. Nijmegenaren en een vakjury kozen de winnaars uit twaalf genomineerden in de categorieën sporter van het jaar, sporttalentprijs individueel, sporttalentprijs teams en sportinitiatiefprijs.

De uitreiking in de Jan Massinkhal was een feestelijke avond voor sporters en hun families, clubgenoten en sportverenigingen. Wethouder Renske Helmer was trots op zoveel sportief talent: 'Ik ben trots op deze kanjers, die een inspiratie zijn voor jonge sporters in de stad, met én zonder beperking. En ik hoop hier volgend jaar weer nieuwe gezichten op het podium te zien.'