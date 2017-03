Auto rijdt voortuin in; 4 aanhoudingen

Foto: WA Nijmegen Oost

NIJMEGEN - In Nijmegen is een auto een voortuin ingereden. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Mesdagstraat.

Hoe de wagen van de weg kon raken, is niet bekend. Even verderop in de wijk hield de politie naderhand vier verdachten aan. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen.